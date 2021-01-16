عاجل .. رد 970 ألف جنيه من الشركات لمستخدمي الإتصالات خلال الربع الأخير من٢٠٢٠

السبت 16/يناير/2021 - 11:33 ص
رد 970 ألف جنيه لمستخدمي الإتصالات
رد 970 ألف جنيه لمستخدمي الإتصالات
احمد الشيخ

قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه عقب إطلاق خدمة الكود المختصر المجانـي (*١٥٥#) للحد من ظاهرة اشراك المستخدمين في خدمات بدون علمهم او رغبتهم، وتوفر الخدمة الجديدة الاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة لدى الأربع مشغلين (الخدمات الترفيهية)، كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغيرها وبلغ العدد الإجمالي لمرات استخدام الكود منذ اطلاق الخدمة في اول يناير ٩٠٤٫٩٢٥ استعلام/ الغاء.

وأكد الجهاز أنه قام بالتحقيق في شكاوى المستخدمين المالية تجاه شركاتهم بعد تصعيدها للجهاز وبعد ثبوت احقية شكواهم تم رد مبلغ ٩٧٠ ألف جنيه للمستخدمين، ٥٥٪ منها تتعلق بشكاوى مكالمات المحمول (رصيد او فاتورة)،٧٪ تتعلق بشكاوى الانترنت المحمول، ٦٪ تتعلق بشكاوى اشراك المستخدم في خدمات دون رغبته، ٣٪ تتعلق بشكاوى التجوال، ٢٩٪ مطالبات غير صحيحة. وقد رُدت المبالغ بنسبة٤٩٪ من شركة فودافون،و٤٢٪ من شركة اورانج، ٦٪ من شركة اتصالات، ٣٪ من شركة وي.

جاء ذلك في التقرير الربع سنوي الرابع لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر٢٠٢٠)، والذي يعرض أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمي أجهزة المحمولوخدمات الهاتف المحمول والانترنت الثابت، ونسبة ووقت حل الشكاوى بعد تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

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