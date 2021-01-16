الغرف السياحية: "شتي في مصر" ثمرة تعاون بين الطيران والسياحة (فيديو)

السبت 16/يناير/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مبادرة شتي في مصر هى ثمار التعاون بين وزارة السياحة، وشركة مصر للطيران، وشركات السياحة في الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان لتقديم برنامج سياحي رخيص التكلفة للمواطن للاستمتاع بوقت ممتع. 

وأشار "غنيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أن وزارة السياحة فرضت اجراءات احترازية مشددة على الفنادق والمناطق السياحية مما يضمن أمان الزوار والسائحين، مضيفا أن العالم شهد مصر بقوة اجراءاتها في المناطق السياحية.

وأضاف أن المبادرة تضمن توفير سبل السفر المريحة، موجها رسالة للمصريين: "متخفوش من السفر.. والاجراءات الاحترازية مطبقة". 

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