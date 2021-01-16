رئيس جامعة الفيوم يهنئ "جبالي" لرئاسته مجلس النواب

السبت 16/يناير/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
ريهام على
تقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بخالص التهنئة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية السابق، لانتخابه رئيسا لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الجديد ٢٠٢١.

وكما هنأ المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العنين لتوليهما منصب وكيلي مجلس النواب الجديد.

وقدم شديد، الشكر للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق ووكيليه السابقين لدورهم الوطني الذي قاموا به على أكمل وجه.

ووجه، التهنئة لأعضاء مجلس النواب الجديد بانعقاد الدورة البرلمانية الجديدة، متمنيا لهم السداد والتوفيق في خدمة الوطن ورعاية مصالح الشعب وتغليب المصلحة العامة والاهتمام بقضايا المجتمع وتحقيق الغاية المرجوة من مجلس النواب كسلطة تشريعية للدولة المصرية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

من الجدير بالذكر أن المستشار حنفي جبالي هو الرئيس الـ 51 لمجلس النواب وأول رئيس محكمة يشغل رئاسة البرلمان في تاريخ مصر الطويل مع التشريع والقضاء.

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مجلس النواب حنفى الجبالى

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