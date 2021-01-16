كونتي يتلقى خبر سار قبل مواجهة يوفنتوس في الدوري الإيطالي

تلقى الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، بشرى سارة في تدريبات الفريق، بشأن جاهزية أحد لاعبيه لموقعة يوفنتوس في الدوري الإيطالي.









ويستعد يوفنتوس لمواجهة نظيره إنتر ميلان، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.









وغاب ستيفانو سينسي عن تشكيل إنتر ميلان في اللقاء الماضي أمام فيورنتينا بكأس إيطاليا، بعد أن شعر اللاعب بإصابة في ربلة الساق خلال عمليات الإحماء.









وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن سينسي أجرى فحوصات طبية، وأظهرت عدم معاناته من أي إصابة.









وتابعت الصحيفة، أن سينسي سيشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية لإنتر ميلان، وسيكون متاحًا أمام كونتي في موقعة يوفنتوس.