الكشف عن موعد عودة نجم الأهلي بعد تعافيه من الإصابة

ينتظم النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد غد الاثنين بعد التعافي من الإصابة التي أبعدته عن الفريق الأحمر لقرابة الشهرين.





وكان أجاي قد تعرض للإصابة في الوتر الوحشي خلال مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا بنهاية شهر نوفمبر الماضي وتسببت في غيابه عن المشاركة مع الفريق.





وسيكون أجاي جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأحمر بشكل طبيعي بداية من مباراة المقاولون العرب بعد تعافيه من الإصابة بشكل كامل.





ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.





ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد ١٦ نقطة بفارق الأهداف عن غريمه وملاحقه الزمالك.



