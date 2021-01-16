رئيس البريد المصري يستقبل وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي النيجيري

السبت 16/يناير/2021 - 10:59 ص
رئيس البريد المصري
رئيس البريد المصري
احمد الشيخ


استقبل شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصرى بمقر البريد بالقرية الذكية  عيسى على بانتامى وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بنيجيريا على رأس وفد رفيع المستوى حيث استعرض  شريف فاروق أهم وأحدث ما توصل إليه البريد المصرى من تطور في منظومة الخدمات مع شرح للخدمات الجديدة التي يقدمها البريد المصري حالياً كما اصطحب رئيس البريد المصري وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي والوفد المرافق له في جولة تفقدية تفقد خلالها متحف البريد بالقرية الذكية والذي يضم العديد من المقتنيات الأثرية التي توثق تاريخ البريد على مر العصور.

وأكد  شريف فاروق رئيس البريد المصري على العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر ونيجيريا خاصة في مجال الخدمات البريدية مشيراً إلى أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الدول بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

ومن جانبه أشاد عيسى على بانتامى وزير الاتصالات النيجيرى بما توصل اليه البريد المصرى من تطور خلال الفترة الحالية مُبدياً إعجابه بما شاهده من مقتنيات اثرية في متحف البريد والتي توثق التاريخ البريدي متمنيا التوفيق والنجاح للبريد المصري وأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون الثنائي بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء سلم شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري الدكتور عيسى على بانتامى وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بنيجيريا درع البريد المصري متمنياً للوزير والوفد المرافق له إقامة سعيدة في بلده الثاني مصر.

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