الأرصاد: الطقس معتدل على القاهرة وبحري.. والعظمى 20 (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم السبت، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة والوجه البحري والرياح ستكون نشيطة ومثيرة للرمال والأتربة، وسيكون الجو مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس معتدلا على شمال الصعيد ومائلًا للدفء على جنوب الصعيد وسيكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري وباردًا على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:





القاهرة العظمى 20 والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12

مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 12

بورسعيد العظمى 20 والصغرى 13

دمياط العظمى 19 والصغرى 12

الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 10

السويس العظمى 20 والصغرى 11

العريش العظمى 20 والصغرى 10

طابا العظمى 18 والصغرى 11

سانت كاترين العظمى 17 والصغرى 5

شرم الشيخ العظمى 22 والصغرى 15

الغردقة العظمى 22 والصغرى 16

الفيوم العظمى 20 والصغرى 11

بني سويف العظمى 20 الصغرى 10

المنيا العظمى 20 والصغرى 8