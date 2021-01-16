غادة عادل تبدأ تصوير مشاهدها في فيلم "المحكمة"

السبت 16/يناير/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



بدأت الفنانة غادة عادل تصوير دورها في فيلم "المحكمة"، والفيلم يعتمد على البطولة الجماعية ويناقش العديد قضايا من الواقعة في ساحات المحاكم، ولكل بطل قضية خاصة به.

"المحكمة" بطولة غادة عادل، محمود عبد المغني، صابرين، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفي، أحمد داش، مايان السيد، سليمان عيد، تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.


وفى سياق آخر، تواصل غادة عادل تصوير مشاهدها في فيلم "أهل الكهف"، وهو بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح "تايسون"، محمود حميدة، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، ماجد المصرى، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور، وإخراج عمرو عرفة.

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