بالصور.. لجان لتحديد احتياجات قرى "حياة كريمة" ضمن المبادرة الرئاسية بالقليوبية

السبت 16/يناير/2021 - 10:49 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، عن بدء عمل قوافل ولجان تحديد ودراسة احتياجات القرى ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة، والتي تشمل 36 قرية، و148 عزبة بمركز شبين القناطر.

وأجرت القوافل، معاينة لقرى مركز شبين القناطر، تحت إشراف اللواء هشام خشبة سكرتير عام المحافظة، ورئيس اللجنه التنفيذية، والمكونة من الدكتورة أماني محمد إبراهيم مدير مشروعات المحافظة، عراقي صابر، وأحمد سعيد مكتب سكرتير عام محافظة القليوبية، وعبدالمنعم محمود، ورضا صابر الإدارة العامة للمتابعة، وولاء صلاح مدير مكتب التواصل المجتمعي، وفريق العلاقات العامة بالمحافظة، وابتهال المنياوي، ونبوية إبراهيم مركز معلومات دعم القرار بالمحافظة.

وقالت الدكتورة أماني إبراهيم مدير مشروعات المحافظة، إن خلال عمل القوافل جرى مقابلة الأهالي للوقوف على مدى متطلبات المواطنين بدائرة الوحدات ومعاينة كافة المنشآت الحكومية بدائرة الوحدة على الطبيعة بمختلف قطاعات الخدمات الصحة والتعليم، والزراعة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والأحوال المدنية، والبريد، والشئون الاجتماعية.

وأضافت أن الهدف من القوافل الوقوف على الاحتياجات الفعلية لكافة القطاعات، ومدى إمكانية تطويرها لتقديم وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وجاري استكمال العمل، مشيرة أن اللجنة وضعت خطة عمل لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، من خلال وضع أولوية أولى لمشروعات الصرف الصحي والغاز والكهرباء والطرق والنظافة وتبطين الترع وفتح محاور مرورية جديدة بالمدن لتُخدم على القرى.

وأوضحت أماني، أن اللجنة بدأت في تنظيم حوارات مجتمعية مع المواطنين لمعرفة احتياجاتهم لوضعها على أجندة الأولوية.
بالصور.. لجان لتحديد احتياجات قرى "حياة كريمة" ضمن المبادرة الرئاسية بالقليوبية
بالصور.. لجان لتحديد احتياجات قرى "حياة كريمة" ضمن المبادرة الرئاسية بالقليوبية
بالصور.. لجان لتحديد احتياجات قرى "حياة كريمة" ضمن المبادرة الرئاسية بالقليوبية
بالصور.. لجان لتحديد احتياجات قرى "حياة كريمة" ضمن المبادرة الرئاسية بالقليوبية
بالصور.. لجان لتحديد احتياجات قرى "حياة كريمة" ضمن المبادرة الرئاسية بالقليوبية
بالصور.. لجان لتحديد احتياجات قرى "حياة كريمة" ضمن المبادرة الرئاسية بالقليوبية
بالصور.. لجان لتحديد احتياجات قرى "حياة كريمة" ضمن المبادرة الرئاسية بالقليوبية
بالصور.. لجان لتحديد احتياجات قرى "حياة كريمة" ضمن المبادرة الرئاسية بالقليوبية

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مبادره الرئيس حياة كريمة القليوبية

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