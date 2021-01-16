بعد موقفها الإنساني مع والد زوجها.. نشوى مصطفى لهالة صدقي:"ربنا يحنن قلب عباده عليكي زي ما انتي حنينة"

السبت 16/يناير/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعربت الفنانة نشوى مصطفى عن سعادتها الكبيرة بالموقف الإنساني الذي فعلته صديقتها الفنان هالة صدقي مع والد زوجها بالرغم من الخلافات الواقعة بينهما، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت نشوى مصطفى صورة للمنشور الذي كتبه زوجها سامح سامي، وعلقت عليه قائلة:"هالة صديقتي الأصيلة الطيبة جميلة الروح وسليمة القلب، ربنا يحنن قلب عباده عليكي زي ما انتى حنينة".

وتابعت نشوى مصطفى :"أنا فرحت أوي بالبوست ده ربنا يهدي أحوالكم يا رب، بحبك ياصاحبتى".

وكان سامح سامي قد كتب في منشوره:" تخيلوا كده لما يكون فى مشاكل طاحنة وقضايا مع أم أولادى وأول لما تسمع إن بابا اللى هو حماها فى الرعاية المركزة تكون أول واحدة عنده هى والولاد".

وتابع سامح سامي قائلاً: "مش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة دمه نادرة، طبعًا هى العظيمة أم ولادى هالة صدقي، أشكرك جدًا جدًا لأنك أنقذتى حياة بابا يا أصيلة يا بنت الأصول ".

وفي سياق آخر، شاركت نشوى مصطفى مؤخرًا في مسرحية" عطل فني"، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ محمد أوتاكا،
ﺗﺄﻟﻴﻒ أمير طعيمة، بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، آيتن عامر .

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