القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 224 عاملًا بشركة خاصة

السبت 16/يناير/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع الشركة الوطنية للاسكان للنقابات المهنية بصفتها الشركة المالكة لفندق ميريديان هليوبوليس، والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، واللجنة النقابية للعاملين بالفندق، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا لـ 224 عاملا بالشركة.
وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية نصت علي تسوية رضائية لمستحقات العاملين بفندق ميريديان هليوبوليس بتعويض العاملين الذين لم يتجاوزوا سن الستين بصرف شهرين على الأجر الشهري الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى عشرون ألف جنيه شهريًا وصرف باقي المدة المتبقية في العقد للعاملين بعقود محددة المدة.
كما يصرف مبلغ وقدره 5 آلاف جنيه مكافأة، لكل موظف من العمالة الدائمة دفعة واحدة فقط، ومبلغ 1000 جنيه عن كل سنة خدمة كاملة للعمالة محددة المدة مكافأة عن مدة عملهم بالفندق.
كما نصت الإتفاقية على أن يتم صرف التعويضات للعاملين بفندق ميريديان هليوبوليس من خلال الشركة المالكة مع مراعاة أن يتم إصدار الشيكات للعمال المقترضين من البنوك بشيكات مسحوبة لأمر البنك المقرض وذلك لإجراء التسوية المطلوبة لكل عامل من البنك المقرض له وذلك في موعد غايته أول فبراير 2021.
وقع الاتفاقية عن الشركة الوطنية للنقابات المهنية، سعيد عبد الباقي إبراهيم بصفته العضو المنتدب للشركة، كطرف أول، وعن النقابة العامة للعاملين بالسياحة ممدوح محمدي رئيس النقابة، وعن اللجنة النقابية كلًا من عبد الفتاح خطاب رئيس اللجنة، ومجدى عباس نائب الرئيس، ومحمد فاوي الأمين العام، ومجدى محمد عبد السلام الأمين العام المساعد، وشريف حسن، وعاطف عبد الموجود، ومحمد عبد الوهاب، بصفتهم أعضاء باللجنة. ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.

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