تعيين 599 شاباً منهم 9 شباب من ذوى القدرات وتحرير 63 محضرا وغلق 17 منشأة مخالفة للقانون بدمياط

السبت 16/يناير/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 599 شابًا منهم 9 شباب من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 990 شابًا، فضلا عن توفير 26 فرصة عمل، كما تم استخراج 305 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة المهنة.
وقال الوزير: إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، بلغت 13 ألفًا و655 جنيه لـ 19 عاملًا من المسجلين بالمنظومة، كما يجري تجهيز منحة المولد النبوي الشريف لصرفها لتلك الفئة.
تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية، أشارت فيه إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي بالتفتيش على 137 منشأة، وإعادة التفتيش على 93 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 63 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 17 مذكرة غلق إداري، فضلًا عن تلقى 22 شكوي وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منهم، وشكوتين منهم مستوفاة، و6 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
أما في مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 218 منشأة والإعادة على 44 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 34 محضرًا، وتم تلقى 14 شكوي عمالية، تم تسوية شكوتين وديًا، وتحويل 7 منها للقضاء، وتبقت 5 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة، كما تم عقد 4 ندوات توعية للعمال وأصحاب العمل.

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