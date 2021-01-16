بلاغ ضد مسئولي شركة المياه لإهدار المال العام وتكدير السلم

قدم أيمن محفوظ المحامي، بلاغا إلى النائب العام ضد مسؤولي الشركه القابضة للمياه والصرف الصحي بتهم إهدار المال العام وتكدير السلم العام.





وبدأ محفوظ، بلاغه بالقول إنه تعددت الشكاوي من تجبر شركه المياه والصرف الصحي بكافه محافظات مصر من خلال المطالبه بمستحقات للشركه للأعوام تصل إلى ٢٠ سنة كانت الشركة في سبات ثم استيقظت فجأة لتكوي المصريين بنار الفواتير دون عدادات وبتقديرات جزافية تصل إلى ال’لاف الجنيهات لكل وحدة سكنيو وتفعل بالمواطن الافاعيل وتحرر محاضر بجريمه الاستيلاء دون علم المواطن بالفواتير اصلا مما يجعل المواطن في ضيق من تلك الشركه ويهدد بكارثه بكل مصر.





واضاف محفوظ ببلاغه بان تلك الفواتير المسكوت عنها هي بمثابه اعلان عجز الشركه عن تحصيل تلك الفواتير وتفريط بالمال العام وتعد تلك المطالبات غير قانونيه والمسئولين عن الشركه لابد من محاكمتهم.





واكد ان مطالبات الشركه بمديونيه اكثر من سنه تعد مطالبه غير قانونيه خاصه شركه المياه والصرف الصحي طبقا للقانون انشائها فى تعاملها مع الغير- تعتبر تاجرًا وتتقادم حقوقها بمرور سنة واحدة" طبقا للقانون التجارة أن تلك الشركه لها وصف التاجر يثبت لكل من وأن المادة 668 من القانون المدنى عرفت التزام المرافق العامة بأنه عقد الغرض منه إدارة مرفق عام.





واكد محفوظ ببلاغه شركه المياه هى من عهدت إليها الدولة - حسب القانون - بالاختصاص بتوزيع وبيع مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى للغير وفقًا للائحة الخاصة بها، فإنها بهذه المثابة لا تعد مرفق عام، وإنما تعد تاجرًا وفقًا للمادة 5 (ع) من قانون التجارة وتتقادم حقوقها قبل الغير بسنة واحدة عملًا بالمادة 378 (أ) من القانون المدنى.





واستطرد محفوظ ببلاغه أنه قد صدر قرار سياده رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بشأن إنشاء هيئات عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى والتى أسند إليها توزيع وبيع المياه وخدمات الصرف الصحى ولم تعهد لها الدوله باطلاق يدها في استغلال المواطن الذي عليه سداد المستحقات للشركه وفق ضوابط قانونيه