هل أرقام الإصابات التي تعلنها الصحة حقيقية؟.. الصحة العالمية تجيب (فيديو)

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قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن تحديد فترة الذروة للموجة الثانية من فيروس كورونا يعتبر أمر صعب تحديده خلال الموجة نفسها، حيث يتم معرفة الذروة بعد انتهاء الموجة.



وأشار "الخولي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه يمكن معرفة فترة الذروة بعد استمرار الانخفاض لعدة أسابيع، منوها بأن الأعداد التي تعلن هى حصيلة سلوكياتنا خلال أسبوعين مضوا.

وعن هل الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة هى الحقيقية، عثب، "كل دول العالم تكتشف جزء من الحالات الحقيقية لعدة أسباب"، موضحا أنه ليس كل المرضى يتوجهون للمراكز الصحية، فضلا عن وجود حالات تتلقى العلاج منزليا.