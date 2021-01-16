إغلاق معالم شهيرة في واشنطن قبل تنصيب بايدن

أغلقت العاصمة الأمريكية واشنطن، منافذ دخول المعالم الشهيرة، وإقامة نقاط تفتيش على مداخل وسط المدينة، استعدادًا لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير.

وأعلنت السلطات الأمريكية، عن إجراءات أمن مشددة بقيادة جهاز الخدمة السرية، خلال مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة المتنزهات الوطنية، إغلاق منطقة "ناشيونال مول" والمعالم الأمريكية الشهيرة في واشنطن حتى 21 يناير على الأقل.

وفي تصريحات صحفية، قال ماثيو ميلر مدير المكتب الميداني لجهاز الخدمة السرية في واشنطن: "لا يمكننا أن نسمح بتكرار الفوضى والممارسات غير القانونية التي شاهدتها الولايات المتحدة والعالم الأسبوع الماضي".

وتوقع مسؤولون أمريكيون، ارتفاع عدد قوات الحرس الوطني في العاصمة إلى 25 ألفاً.