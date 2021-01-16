موعد مباراة بالميراس وسانتوس في نهائي كأس ليبرتادورس

يلتقي فريق بالميراس، مع منافسه سانتوس، يوم السبت 30 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات دور النهائي من كأس ليبرتادوريس.









وستقام المباراة بين بالميراس وسانتوس في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية.









وقد نجح فريق بالميراس في تحقيق الفوز على حساب ريفير بليت في دور النصف نهائي، بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.









بينما صعد سانتوس إلى دور النهائي من كأس ليبرتادوريس على حساب بوكا جونيورز، وذلك بعد الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف بمجموع المباراتين.