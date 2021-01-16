سعر الدولار اليوم السبت 16-1-2021 .. "العربي الأفريقي "يقدم أفضل سعر للشراء

إستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16 يناير 2021 في شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي وذلك لأنعدام التداولات ، حيث أن الجمعة والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية، ويشهد سعر الدولار حالة من الثبات في في ظل توافر العملات الأجنبية، وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا.









و جاء بنك الشركة المصرفية العربية الدولية كأفضل بنك تبيع له الدولار مقابل 15.69 جنيه، بينما جاء البنك العربي الأفريقي كأفضل بنك تشتري منه الدولار مقابل 15.65 جنيه.



