سعر الدولار اليوم السبت 16-1-2021 .. "العربي الأفريقي "يقدم أفضل سعر للشراء
السبت 16/يناير/2021 - 09:41 ص
الفجر الإقتصادي
إستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16 يناير 2021 في شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي وذلك لأنعدام التداولات ، حيث أن الجمعة والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية، ويشهد سعر الدولار حالة من الثبات في في ظل توافر العملات الأجنبية، وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا.
و جاء بنك الشركة المصرفية العربية الدولية كأفضل بنك تبيع له الدولار مقابل 15.69 جنيه، بينما جاء البنك العربي الأفريقي كأفضل بنك تشتري منه الدولار مقابل 15.65 جنيه.
وعلى موقع البنك المركزي المصري سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع ، وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) سجل سعر صرف الدولار نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر (حكومي).