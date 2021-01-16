سعر الدولار اليوم السبت 16-1-2021 .. "العربي الأفريقي "يقدم أفضل سعر للشراء

السبت 16/يناير/2021 - 09:41 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
الفجر الإقتصادي
إستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16 يناير 2021 في شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي  وذلك لأنعدام التداولات ، حيث أن الجمعة والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية، ويشهد سعر الدولار حالة من الثبات في في ظل توافر العملات الأجنبية، وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا.


و جاء بنك الشركة المصرفية العربية الدولية كأفضل بنك تبيع له الدولار مقابل 15.69 جنيه، بينما جاء البنك العربي الأفريقي كأفضل بنك تشتري منه الدولار مقابل 15.65 جنيه.

وعلى موقع البنك المركزي المصري سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع ، وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) سجل سعر صرف الدولار نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر (حكومي).

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يطالب باتشيكو بمشاركة هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 20 ساعة

ليفربول يستقر على أولى صفقات الفريق

منذ ساعتين و 49 دقيقة

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

ثورة من لاعبي ريال مدريد ضد زيدان لهذا السبب

منذ حوالي 10 ساعات

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يحسم قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ يومين

نجم الأهلي يمتلك 3 عروض من أجل الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت

منذ ساعتين و 7 دقيقة

إعلامي يكشف دور علاء السماحي ويحيى موسى في نشر الإرهاب في مصر

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:37 م

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

08:30 م

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

01:54 م

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

04:29 م

موسيماني يحسم قائمة الأهلي لمونديال الأندية

08:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض