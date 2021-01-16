الكشف عن حقيقة انتقال ماريو ماندزوكيتش إلى ميلان في الشتاء

السبت 16/يناير/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
كشف تقارير صحفية إيطالية، عن موقف الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم فريق يوفنتوس السابق، من الانضمام لصفوف ميلان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، اجتماع مسؤولو نادي ميلان مع وكيل أعمال ماندزوكيتش خلال الساعات الماضية، لمناقشة إمكانية انتقال اللاعب لصفوف الروسونيري.


وبحسب صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، فإن ماندزوكيتش أعطى الضوء الأخضر للانتقال إلى ميلان، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.


وتابعت الصحيفة، أن ميلان توصل لاتفاق مع ماندزوكيتش بشأن الانتقال لمدة 6 أشهر فقط، مع خيار تجديد محتمل في نهاية الموسم.

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