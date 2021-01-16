موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبرالإسباني

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية ستجمع بين فريق برشلونة ونظيره أتلتيك بيلباو، غدا الأحد المقبل الموافق 17 يناير الجاري، على ملعب ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية، في نهائي كأس السوبر الإسباني.









ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت جرينتش.









وحجز نادي أتلتيك بيلباو مقعده في النهائي؛ بعدما حقق فوزًا ثمينًا على فريق ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لاروزاليدا، في دور نصف نهائي البطولة.









فيما خطف برشلونة بطاق التأهل بعد فوزه على فريق ريال سوسيداد، بثلاثة أهداف لهدفين بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.