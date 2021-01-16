بمشاركة الأهلي.. موعد انطلاق كأس العالم للأندية في قطر

السبت 16/يناير/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن موعد انطلاق مونديال الأندية والمقرر إقامته في فبراير القادم بقطر.


وحدد "فيفا" أن 18 يناير الجاري ليكون موعدا لسحب قرعة كأس العالم للأندية، على أن تنطلق البطولة 3 فبراير القادم.


وتأهل الأهلي إلى المونديال بعد فوزه ببطولة أفريقيا على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة 27 نوفمبر الماضي.


وأرسل الأهلي قائمته الأولية التي ستشارك في البطولة، قبل أن يحسم موسيماني مع لجنة الكرة القائمة النهائية قبل 23 يناير الجاري.

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