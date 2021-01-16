أسعار الأسماك اليوم السبت 16-1-2021 .. تراجع "البوري"



إستقرت أسعار الاسماك في الاسواق اليوم السبت 16-1-2021، استقراراً ملحوظاً حيث تشهد اسعار الأسماك حالة من الإستقرار وذلك لتوافرها بشكل جيد فيما تراجع سعر البوري ليصل الي 45 جنيه للكيلو بسوق العبور.













واستقر سعر كيلو السمك البلطي بكل درجاته ليتراوح بين 30 و40 جنيهًا،بينما سجلت أسعار السمك البورى 1 لتتراوح بين 39- 45 جنيها للكيلو مقابل 40-50 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 29-35 جنيها الكيلو مقابل 32-38 جنيها للكيلو ، واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 60و70جنيهًا،وسجل سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و380 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 100و120 جنيهًا.







