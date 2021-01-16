أسعار الخضروات اليوم السبت 16-1-2021 .. كيلو الطماطم بـ 2.5 جنيه

استقرت أسعار الخضروات اليوم السبت 16- 1- 2021 في أسواق الجملة، وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة تذبذب في الأسعار من موسم لأخر بحسب وفرة المحصول وزيادة المعروض، بالإضافة الي التغيرات الجوية التي تسمح بوفرة محصول وندرة أخر .





أسعار الخضروات اليوم





وسجلت أسعار الطماطم 1-2.5 جنيه الكيلو، فيما سجلت أسعار الفاصوليا 2-3.5 جنيه للكيلو، كما سجلت 1.5 - 2.5 جنيه للكيلو، أسعار البطاطس بين 1 - 2 جنيه للكيلو.









وتراوح سعر كيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيه للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.









واستقر سعر الكوسة تراوح بين 2- 4.5 جنيه للكيلو، أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات لـ كيلو، البسلة سجلت 3-5 جنيهات للكيلو، والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه للكيلو، والجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، أسعار الخيار البلدي بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو.



