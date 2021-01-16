أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 16-1-2021

السبت 16/يناير/2021 - 08:45 ص
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
الفجر الإقتصادي
إستقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 16-1-2021 ، ليسجل في المزارع نحو 23 جنيها بالتزامن مع توافر الدواجن في الأسواق بأسعار مناسبة حيث تسعي الحكومة الي توفير السلع الغذائية والإستجابة لمتطلبات الماطنين .


أسعار الدواجن اليوم السبت 16-1-2021

 

وتسجل متوسط أسعار الدواجن البيضاء اليوم، للمستهلك 25 جنيها للكيلو، حيث يسجل السعر في المزارع نحو 23 جنيها، على أن يتم إضافة 2 جنيه أو 5 جنيهات، تكلفة النقل.


وتراوحت الدواجن الحمراء ما بين 27 جنيها إلى 30 جنيها، وبط مولار تراوح ما بين 13 جنيها إلى 14 جنيها، والبط مسكوفي تراوح ما بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه، والبط الفرنساوي تراوح ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، والكتكوت البلدي تراوح ما بين 1.80 جنيه إلى 2 جنيه، ولحم الارانب تراوح ما بين 40 جنيها إلى 42 جنيها، ولحم أمهات ابيض تراوح ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها. 



وسجل الكتكوت الأبيض "شركات" بمقدار يتراوح ما بين 5 جنيهات إلى 8.5 جنيه، والكتكوت الساسو تراوح ما بين 3.25 جنيه إلى 3.5 جنيه، والكتكوت الأبيض "قطعان" تراوح ما بين 3.80 جنيه إلى 4 جنيهات، وكارتونه البيض تراوحت ما بين 32 جنيه إلى 33 جنيها.

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