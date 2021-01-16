أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت

السبت 16/يناير/2021 - 07:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال نشرته "الهيئة"، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموفق 16 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس السبت نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية) على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم) على فترات متقطعة.
- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط يؤثر برياح جنوبية غربية على شمال البلاد وامتداد مرتفع جوي على باقي الأنحاء، ويتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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