برقصة أثارت تفاعلا.. ميرهان حسين تقلد ميريام فارس (فيديو)





أحدثت الفنانة ميرهان حسين، جدلا واسعا لدى محبيها ومتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو لقيامها بأداء رقصة على المسرح.

وظهرت الفنانة المصرية وهي تقلد النجمة اللبنانية، ميريام فارس، من خلال أسلوب العرض وطريقة ارتداء الملابس وتصفيف الشعر وغيرها من التفاصيل.

وانقسم رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر أن الفنانة لن تستطيع تقليد ميريام فارس، وبين من اعتبرها "نسخة طبق الأصل" عن الفنانة اللبنانية.



