أغنية محمد فؤاد الجديدة "ليه" ضمن الأكثر رواجا بيوتيوب

السبت 16/يناير/2021 - 06:32 ص
بوابة الفجر


احتلت اغنية محمد فؤد الجديدة "ليه" مركزا متقدمًا بقائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب.

واقتربت الأغنية من حصد مليون مشاهدة منذ طرحها بقناة محمد فؤاد الرسمية بيوتيوب قبل 24 ساعة.

ونالت الأغنية إشادات واسعة من جمهور فؤاد الذي عبر عن اعجابه الشديد بكلمات ولحن الأغنية.

كلمات الأغنية  

ليه ؟

يوميها لما جه قالي نبعد قولت أه

و ساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاه

ما اعرفش إيه اللي ماخلانيش اصبر عليه

فات علي بعاده ايام و تعباني الحياة

زي اللي كان عايش في حلم و منه تاه

مش قد بُعده وافقته ليه و عاندته ليه؟

 

و إزاي أنا علي طول كدا سيبته..أهو خسرته

بتيجي سيرته أبوس صورته و أبكي عليه

صعبه الحياة

نفسي أروح عنده..أعيش يوم لو هموت بعده

خلاص وقفت حياتي عليه

 

ياااااااااه !

إزاي يا قلبي في ناس بتقدر ع الفراق

مش قادر أصدق إني سايبه بإتفاق

عقلي اللي وقتها ضيعه دلوقت فاق

 أه..أنا كل ما يطول البعاد هندم عليه

نفسي أشوفه عشان واحشني هموت عليه

قلبي و عرف غلطه خلاص و بيناديه

 

و إزاي أنا علي طول كدا سيبته..أهو خسرته

بتيجي سيرته أبوس صورته و أبكي عليه

صعبه الحياة

نفسي أروح عنده..أعيش يوم لو هموت بعده

خلاص وقفت حياتي عليه

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