الزمالك يطالب باتشيكو بمشاركة هذا اللاعب

السبت 16/يناير/2021 - 06:39 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
تحدث جهاز الكرة بنادي الزمالك مع المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بشأن لاعب الوسط محمود عبدالعزيز.

وقال جهاز الكرة لباتشيكو إنه يجب منح محمود عبدالعزيز زيزو، فرصة في المشاركة في المباريات القادمة، خاصة إنه كان من اللاعبين المميزين قبل إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويُمني جهاز الكرة في القلعة البيضاء النفس، ان يحوز زيزو على ثقة المدرب، ومنحه الفرصة للعب بشكل تدريجي في الفترة المقبلة.

يذكر ان باتشيكو طلب من إدارة الزمالك، رحيل زيزو في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة، لعدم الحاجة إلى خدماته في ظل الاعتماد على طارق حامد وإمام عاشور، في مركز خط الوسط.

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