خالد الغندور: الزمالك يوقف المفاوضات مع سانت إيتيان

السبت 16/يناير/2021 - 05:38 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
كشف الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك السابق، ان اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، قررت وقف التعامل مع نادي سانت اتيان الفرنسي، بشأن المهاجم مصطفى محمد.

وقال الغندور من خلال قناته عبر موقع يوتيوب: اتخذت اللجنة المؤقتة قرار بإنهاء التعامل مع نادي سانت اتيان، بعد تصريحات رولاند رومير رئيس النادي الفرنسي، أمس رفقة الإعلامى عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان، عبر قناة النهار.

وأشار: يأتي قرار اللجنة بعد تصريحات رئيس النادي، وطالبت رومير بالإعلان عن الأسماء الذين طلبوا عمولات وسمسرة فى صفقة المهاجم مصطفى محمد.

وأتم: ويتحمل رئيس سانت إتيان تصريحاته، سواء ذكر أسماء معينة، أو دليل على كلامه، أو غير دليل بالتوجه للقضاء.

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