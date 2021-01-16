ليفربول يستقر على أولى صفقات الفريق

السبت 16/يناير/2021 - 07:09 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
استقرت إدارة فريق ليفربول، على اللاعب الذي يرغب في ضمه ، لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب لموقع "ليفربول إيكو"، فإن ليفربول استقر على استبعاد السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي، من حساباته في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضاف، أن الهدف الرئيسي لدعم خط الدفاع في الميركاتو الصيفي، بات بنجامين بن وايت لاعب برايتون، صاحب الـ 23 عامًا.

ويعاني ليفربول هذا الموسم من غيابات كثيرة في خط الدفاع، حيث تعرض كل من الهولندي فان دايك وجو جوميز لإصابات طويلة.

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