ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة السابعة

السبت 16/يناير/2021 - 04:06 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
انتهت مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، موسم 2020-2021، اليوم الجمعة، بعدما أقيمت آخر ثلاث مباريات في الجولة.

وحقق طلائع الجيش أول فوز له على حساب وادي دجلة بهدف نظيف، سجله نجمه أحمد سمير، وسحق بيراميدز المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف، بينما خطف إنبي الصاعد حديثًا سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

ويتساوي النادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك، في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بنفس الرصيد من النقاط، ولكن يتصدر المارد الأحمر بفارق الأهداف، ويأتي خلفهم فريق الجونة في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، قبل إنطلاق الجولة الثامنة يوم الأحد المقبل، وجاء على النحو التالي:

المركز الأول: الأهلي - برصيد 16 نقطة.
المركز الثاني: الزمالك - برصيد 16 نقطة.
المركز الثالث: الجونة - برصيد 15 نقطة.
المركز الرابع: بيراميدز - برصيد 12 نقاط.
المركز الخامس: المصري - برصيد 10 نقاط.
المركز السادس: إنبي - برصيد 10 نقاط.
المركز السابع: مصر المقاصة - برصيد 10 نقاط.
المركز الثامن: سيراميكا كليوباترا - برصيد 8 نقاط.
المركز التاسع: الإتحاد السكندري - برصيد 7 نقاط.
المركز العاشر: البنك الأهلي - برصيد 7 نقاط.
المركز الحادي عشر: سموحة - برصيد 7 نقاط.
المركز الثاني عشر: غزل المحلة - برصيد 7 نقاط.
المركز الثالث عشر: أسوان - برصيد 7 نقاط.
المركز الرابع عشر: الإسماعيلي - برصيد 6 نقاط.
المركز الخامس عشر: وادي دجلة - برصيد 6 نقاط.
المركز السادس عشر: المقاولون العرب - برصيد 4 نقاط.
المركز السابع عشر: طلائع الجيش - برصيد 4 نقاط.
المركز الثامن عشر: الإنتاج الحربي - برصيد 4 نقاط.

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