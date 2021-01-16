بايدن يعلن تفاصيل خطته لتوزيع لقاح كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 03:46 ص
جو بايدن
جو بايدن
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، عن خطة سوف ينفذها في المائة يوم الأولى من حكمه لتوزيع وتوفير لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقال بايدن، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، إن توفير اللقاحات للأميركيين سيكون هو أهم بنود خطته، مؤكدا على ضرورة وحدة الصف الأميركي تجاه الوضع السياسي وكورونا.

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب، أنه سيتم إقامة مائة مركز على مستوى الدولة الأميركية لتوفير اللقاحات ضد كورونا، وتوزيع اللقاحات ضد كورونا سيتم بعدالة بين مختلف الولايات والعرقيات، مشددا على أن الحرس الوطني سوف يكون له دور في عملية توزيع اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر 2019، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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