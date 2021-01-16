موقف ميسي من المشاركة في نهائي كأس السوبر أمام أتلتيك بلباو

السبت 16/يناير/2021 - 04:06 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني أثار الشكوك داخل صفوف البلوجرانا أثناء الاستعداد لمواجهة أتلتيك بيلباو يوم الأحد المقبل في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ليونيل ميسي غاب عن مواجهة الدور قبل النهائي أمام ريال سوسيداد بسبب معاناته من انزعاج عضلي في الساق اليسرى.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة استأنف تدريباته اليوم عقب الحصول على راحة بالأمس لكن التدريبات شهدت غياب البرغوث الأرجنتيني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسي لا يزال قادرًا على خوض نهائي السوبر كما أنه سيرحل مع برشلونة إلى إشبيلية صباح غد السبت.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيخوض مرانه الأخير قبل المباراة مساء الغد والذي سيوضح مدى قدرة ميسي على اللعب أمام أتلتيك بيلباو.

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