موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني

السبت 16/يناير/2021 - 05:07 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره أتلتيك بلباو، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتمكن برشلونة من التأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على نظيره ريال سوسيداد، بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 1-1.

بينما تأهل أتلتيك بلباو للمبارة النهائية، بعد الفوز على ريال مدريد، في الدور نصف النهائي بنتيجة , هدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره أتلتيك بلباو على أرضية ملعب ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

أخبار تهمك

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يمتلك 3 عروض من أجل الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يصدم موسيماني بشأن صفقة الساحر

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل العرض الإماراتي المقدم لـ"حسين الشحات"

منذ حوالي 5 ساعات

نجوم ريال مدريد ينقلبون على زيدان بسبب طريقة اللعب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ حوالي 13 ساعة

بعد سنوات.. الكشف عن قيمة انتقال حسين الشحات إلي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ثورة من لاعبي ريال مدريد ضد زيدان لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 15 ساعة

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ حوالي 17 ساعة

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:37 م

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

08:30 م

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

01:54 م

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

04:29 م

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض