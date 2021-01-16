موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره أتلتيك بلباو، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.





وتمكن برشلونة من التأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على نظيره ريال سوسيداد، بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 1-1.





بينما تأهل أتلتيك بلباو للمبارة النهائية، بعد الفوز على ريال مدريد، في الدور نصف النهائي بنتيجة , هدفين مقابل هدف.





ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره أتلتيك بلباو على أرضية ملعب ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية الإسبانية.





وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.



