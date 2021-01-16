موعد مباراة مصر المقبلة في كأس العالم لكرة اليد

السبت 16/يناير/2021 - 02:25 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
حقق المنتخب الوطني لكرة اليد من الفوز الأول على منتخب تشيلي بنتيجة 35 – 29، فى ضربة البداية بأولى مبارياته ضمن المجموعة السابعة.

ويقع المنتخب الوطني لكرة اليد في المجموعة السابعة بجانب كل من تشيلي والسويد ومقدونيا بعد اعتذار التشيك عن المشاركة بسبب إصابة عدد كبير من أفراد اللعبة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تنتهي منافسات تلك البطولة، والتي تستضيفها مصر، يوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة اليد، لمواجهة نظيره منتخب مقدونيا الشمالية في ثاني مواجهات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2021، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

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