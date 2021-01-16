موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

السبت 16/يناير/2021 - 02:18 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه نادي ريال مدريد نظيره نادي ديبورتيفو ألكويانو فى دور ثمن نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ديبورتيفو ألكويانو.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس ملك أسبانيا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي ريال مدريد قد خسر بنتيجة هدفين مقابل هدف ليودع بطوبة كأس السوبر الإسباني من دور نصف النهائي.



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