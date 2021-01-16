بلال: بيراميدز لا ينافس الاهلي والزمالك.. هينافس على المركز الثالث

حقق نادي بيراميدز الفوز اليوم على فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف مقابل لا شيء.





قال أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، إن نادي بيراميدز لا ينافس قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على لقب الدوري المصري الممتاز.





وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بيراميدز لا ينافس الأهلي والزمالك على الدوري ولكن هو مش هيروح بعيد ولكن ممكن يبقى المركز الثالث".





وتابع: "بيراميدز فقد 9 نقاط في أول 7 مباريات رقم كبير للغاية وهذا الرقم لا يحققه فريق ينافس على لقب الدوري المصري".



