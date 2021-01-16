القبض على طرفي مشاجرة في كفر الشيخ

السبت 16/يناير/2021 - 02:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
أصدرت وزارة الداخلية بيانا، كشفت فيه عن ملابسات واقعة مشاجرة بكفر الشيخ وضبط طرفيها.

وقالت الوزارة في بيانها: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول كفر الشيخ بمديرية أمن كفر الشيخ بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (ربة منزل، نجلها "مصابين بجروح") وطرف ثان: ("نجار" مصاب بجروح) لخلاف على ملكية مدفن، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرفين وبحوزتهم (كتر - مطواه) المستخدمين في المشاجرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كفر الشيخ بوابة الفجر الفجر الداخلية

أخبار تهمك

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 12 ساعة

ثورة من لاعبي ريال مدريد ضد زيدان لهذا السبب

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ حوالي 6 ساعات

بشري سارة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يمتلك 3 عروض من أجل الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ يوم

الأهلي يصدم موسيماني بشأن صفقة الساحر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

نجوم ريال مدريد ينقلبون على زيدان بسبب طريقة اللعب

منذ أقل من ساعتين

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

بعد سنوات.. الكشف عن قيمة انتقال حسين الشحات إلي الأهلي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل العرض الإماراتي المقدم لـ"حسين الشحات"

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء في طنطا

إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

التحقيق في مشاجرة بين ولي أمر ومعلمي مدرسة الدعوة للغات ببني سويف

إصابة 6 أشخاص في 3 مشاجرات متفرقة بالبحيرة

ضبط 6 تعدوا على الأمن الإداري بمستشفى المطرية العام.. والسبب "زيارة مريض"

"مشاجرة دموية" بين 7 عاطلين بسبب خلافات الجيرة في السلام

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 ص

ثورة من لاعبي ريال مدريد ضد زيدان لهذا السبب

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

08:37 م

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

08:30 م

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

08:30 م

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

01:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض