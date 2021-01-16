القبض على طرفي مشاجرة في كفر الشيخ

أصدرت وزارة الداخلية بيانا، كشفت فيه عن ملابسات واقعة مشاجرة بكفر الشيخ وضبط طرفيها.





وقالت الوزارة في بيانها: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول كفر الشيخ بمديرية أمن كفر الشيخ بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (ربة منزل، نجلها "مصابين بجروح") وطرف ثان: ("نجار" مصاب بجروح) لخلاف على ملكية مدفن، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرفين وبحوزتهم (كتر - مطواه) المستخدمين في المشاجرة.