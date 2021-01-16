عاجل.. القبض على صاحب فيديو الحركات المنافية للآداب في الشارع بدمياط

السبت 16/يناير/2021 - 02:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، تفاصيل القبض على طالب كان يقوم بحركات منافية للآداب في أحد الشوارع بدمياط.

وقالت الوزارة في بيان لها: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص بالعقد الثاني من العمر مرتديًا ملابسه الداخلية ويؤدي بعض الحركات المنافية للآداب العامة أثناء سيره بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة بمحافظة دمياط".

وأضافت: "تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط من تحديد المذكور وتبين أنه (طالب سن 16 – مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة ونشره للفيديوهات والصور بغرض تحقيق عائد مادي".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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