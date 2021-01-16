ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بمواجهة نادي ولفرهامبتون أمام نظيره نادي وست بروميتش البيون.





بينما يستضيف نادي تشيلسي نظيره نادي فولهام فى ديربي مدينة لندن على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- محمد صلاح 13 هدف.

2- سون هيونج مين 12 هدف.

3- برونو فيرناندز 11 هدف.

4- دومنيك كالفيرت لوين 11 هدف.

5- جيمي فاردي 11 هدف.

6- هاري كين 11 أهداف.

7- باتريك بامفورد 10 أهداف



