الهلال السوداني: من الوارد التعاقد مع لاعبين مصريين

تحدث نذار عوض مالك، عضو مجلس إدارة نادي الهلال السوداني، ونائب رئيس قطاع الكرة في النادي، عن خطة النادي السوداني في الموسم الجاري من أجل دعم صفوف فريق الكرة وتطوير النادي.





وأكد نذار مالك في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "عندنا تدعيمات قوية للفريق في الفترة الجارية من خلال المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي".





وعن المفاوضات مع كينو وفرجاني ساسي: "لم نفاوض أي لاعب من الثنائي ولم يتم عرضهم علينا نهائيًا".





وعن التعاقد مع لاعبين مصريين: "هناك رغبة للمدرب ومن الممكن أن نتعاقد مع أي دوري أجنبي ومن الوارد التعاقد مع لاعبين مصريين أو جزائريين أو أي دوري أجنبي".



