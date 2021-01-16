نجم الأهلي السابق: موسيماني سيدمر محمد شريف نفسيًا

السبت 16/يناير/2021 - 01:15 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
انتقد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، على قرارت الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد قيام الأخير بالاعتماد على والتر بواليا بشكل أساسي على حساب محمد شريف.

وقال أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "موسيماني يدمر محمد شريف نفسيًا بعدما وضعه على دكة البدلاء واعتمد على بواليا أساسيًا بدلا منه".

وأوضح بلال: "محمد شريف متألق ويحرز أهداف وبعد وضعه على الدكة فإن اللاعب شعر بتدمير نفسي بينما قام موسيماني بوضع بواليا تحت ضغط كبير بسبب أن اللاعب أصبح مطالب بإحراز أهداف فوريًا".

وتابع: "أما عن مشاركة بدر بانون أساسيًا منذ التعاقد معه على حساب ياسر إبراهيم، فهذا الأمر مختلف لأني بدر بانون شخصيته مختلفة وجاء من فريق الرجاء الذي كان ينافس في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 12 ساعة

ثورة من لاعبي ريال مدريد ضد زيدان لهذا السبب

منذ ساعة و نصف

نجوم ريال مدريد ينقلبون على زيدان بسبب طريقة اللعب

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ حوالي 4 ساعات

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يمتلك 3 عروض من أجل الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ حوالي 9 ساعات

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ يوم

الأهلي يصدم موسيماني بشأن صفقة الساحر

منذ ساعة و نصف

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ حوالي 5 ساعات

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

بشري سارة في الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ريال مدريد يحسم مصير نجمه المعار

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل العرض الإماراتي المقدم لـ"حسين الشحات"

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 ص

ثورة من لاعبي ريال مدريد ضد زيدان لهذا السبب

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

08:37 م

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

08:30 م

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

08:30 م

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

01:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض