اليوم .. مباريات هامة للزعفران ودسوق وسمنود والحامول بالقسم الثالث

السبت 16/يناير/2021 - 01:14 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي

يقام اليوم السبت في الثانية عصراً 6 مباريات في الجولة الثامنة للمجموعة الثامنة بالقسم الثالث، حيث يواجه فريق الزعفران نظيرة فريق اتحاد بسيون، ويحل سيدي غازي ضيفا على مركز شباب الحنفي.

ويلتقي سبورتنج كاسل مع مطوبس، بستاد طنطا، فيما يواجه الحامول نظيرة سيدي سالم، ويخوض فريق مركز شباب كوم حماده مباراة هامة مع سمنود.

ويستضيف فريق نادي دسوق نظيرة فريق شباس الشهداء، ويحل عثماثون ضيفاً على بلطيم، وتأجل لقاء صيد المحلة مع كوم حماده بسبب كأس مصر.

ترتيب المجموعة الثامنة

1- شباب كوم حماده 19 نقطة
2- صيد المحلة 18 نقطة
3- عثماثون 13 نقطة
4- سمنود 13 نقطة
5- بلطيم 12 نقطة
6- دسوق 11 نقطة
7- الحامول 11 نقطة
8- سيدي غازي 10 نقاط
9- كوم حماده 9 نقاط
10- شباس الشهداء 9 نقاط
11- كاسل 9 نقاط
12- سيدي سالم 7 نقاط
13- الحنفي 4 نقاط
14- مطوبس 4 نقاط
15- الزعفران 4 نقاط
16- اتحاد بسيون نقطة وحيدة

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