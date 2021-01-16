شيماء سيف تكشف عمرها الحقيقي.. وسر اسم شهرتها (فيديو)

السبت 16/يناير/2021 - 03:57 ص
بوابة الفجر

حلِّت الفنانة شيماء سيف ضيفة على برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، على قناة ON.

كشفت "شيماء" خلال اللقاء أنها من مواليد 7 أغسطس 1987، واسمها بالكامل "شيماء فتحي محمد رشاد"، أما اسم "سيف" فهو نسبة للمخرج سيف ممتاز الذي اكتشفها وله فضل كبير عليها، مضيفة: "هو اللي اكتشفني فحبيت اديله اسمي للأبد".

تابعت أنها تعشق المقالب، وتنفذها في أصحابها وزملائها في التصوير، وكذلك زوجها الذي يعاني كثيرا من هذا الأمر، لكن رغم ذلك لديه أمل أن تتراجع عن ذلك، قائلة: "عنده أمل إني اتغير وابطل اعمل كده".

وعن الدور الذي تريد تقديمه، أكدت شيماء سيف أنها تتمنى تقديم دور راقصة، وأضافت ضاحكة: "نفسي اعمل دور رقاصة لأني حاسة إن أدائي فيه هيكون كويس.. عندي إمكانيات مدفونة، لكن لما برقص ببقى حاسة إني برقص جامد بس مرة اتفرجت على نفسي اكتشفت إن الكوڤر الخارجي مداري كتير، فمش عارفه اللي جوا يوصل ازاي من برا".

شيماء سيف تكشف عمرها الحقيقي.. وسر اسم شهرتها (فيديو)
شيماء سيف تكشف عمرها الحقيقي.. وسر اسم شهرتها (فيديو)

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