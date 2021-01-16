بسبب وجبة "سمك".. إصابة 9 بتسمم غذائي في بني سويف

السبت 16/يناير/2021 - 01:20 ص
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
اصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة سمك بقرية طما فيوم التابعة لمركز اهناسيا غرب محافظة بنى سويف.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف 9 أشخاص من أسرة واحدة مصابين باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة سمك بقرية طما فيوم التابعة لمركز اهناسيا.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي كلا من محمود احمد درويش 55 سنة واولادة اسلام 20 سنة، هاجر 15 سنة، عبود 17 سنة،رحمة 10 سنوات، محمود محمود 9 سنوات، احمد 22 سنة.

كما استقبل المستشفى عليه أحمد خميس 42 سنة، ايه عشرى محمود 17 سنة، وجميعهم مصابين بادعاء تسمم غذاءى نتيجة تناول وجبة سمك، وبالكشف الطبي الظاهرى عليهم تبين ان الحاله العامه دون المتوسطه وتم عمل غسيل معدة واخذ عينة بقسم الاستقبال وحجزهم داخل الاقسام الداخلية بالمستشفى تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى.

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