بسبب وجبة "سمك".. إصابة 9 بتسمم غذائي في بني سويف

اصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة سمك بقرية طما فيوم التابعة لمركز اهناسيا غرب محافظة بنى سويف.





ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف 9 أشخاص من أسرة واحدة مصابين باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة سمك بقرية طما فيوم التابعة لمركز اهناسيا.





واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي كلا من محمود احمد درويش 55 سنة واولادة اسلام 20 سنة، هاجر 15 سنة، عبود 17 سنة،رحمة 10 سنوات، محمود محمود 9 سنوات، احمد 22 سنة.



