تفاصيل العرض الإماراتي المقدم لـ"حسين الشحات"

كشف مصدر مقرب من حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تفاصيل العرض الإماراتى الذي تلقاه اللاعب خلال الساعات الأخيرة الماضية.





وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة، أن حسين الشحات تلقا عرضا من الوحدة الامارتي للرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وأكد ، أن اللاعب في حالة انضمامه للوحدة سيحصل على مليون و 500 ألف دولار في الموسم، اي ضعف الذي يتقاضاه في الأهلي في الموسم الواحد.





وأضاف، أن الشحات أبلغ مسئولي الفريق الإماراتي بتقديم عرض رسمي للأهلي ليكون القرار الأول والأخير بشأن رحيله لإدارة القلعة الحمراء.





وتابع، أن إدارة المارد الأحمر رفضت التفريط في اللاعب خلال الفترة الحالية بسبب تمسك موسيماني ببقائه خاصة بعد رحيل احمد الشيخ لبيراميدز ووضع اسم جيرالدو في قائمة الإنتظار.





ويدخل الأهلي معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها غدا الأحد في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب المكس بالأسكندرية.



