نجوم ريال مدريد ينقلبون على زيدان بسبب طريقة اللعب

السبت 16/يناير/2021 - 12:42 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت وسائل إعلام إسبانية عن بعض الكواليس داخل غرفة خلع ملابس ريال مدريد الإسباني عقب الخسارة على يد أتلتيك بيلباو بهدفين مقابل هدف في الدور قبل النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لم يقل أي شيء مطلقًا في غرفة ملابس الملكي عقب توديع كأس السوبر الإسباني.

وألمح البرنامج الإسباني أن لاعبي ريال مدريد داخل غرفة ملابس الفريق الملكي شككوا في أسلوب لعب زيدان عقب توديع البطولة.

وأشارالبرنامج الإسباني إلى أن لوكاس فاسكيز نجم الملكي كان أكثر اللاعبين تأثرًا بالهزيمة في غرفة خلع الملابس.

وذكر البرنامج الإسباني أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة.

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