التعليم العالي: مفهوم "كليات القمة" لم يعد مقبولًا في مصر (فيديو)

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، على أهمية التعليم الصناعي، وعلى أهمية تعلم الحرف المختلفة، لافتًا إلى أن الدولة أقامت كليات ومعاهد للتعليم الصناعي؛ لإزالة مخاوف المواطنين منه، مؤكدًا أنه أصبح مؤهلًا عاليًا.





وأضاف "عبدالغفار"، خلال لقاء خاص مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة اتخذت خطوات حقيقية على الأرض لإثبات أهمية التعليم الصناعي.



