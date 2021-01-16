إنبي يحدد بديل هدف الزمالك

السبت 16/يناير/2021 - 12:20 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
صرح عبد الناصر محمد مدير كرة القدم في إنبي أن نجم الفريق أسامة جلال بات قريبا من الانضمام إلى الزمالك في شهر يناير الحالي.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات إذاعية عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا: "أسامة جلال يرغب في الرحيل للزمالك كما أن المدير الفني حلمي طولان أبدى ترحيبه برحيل اللاعب".

وأضاف : " قدمنا مطالبنا المالية والمفاوضات تسير بصورة جيدة، الزمالك ينتظر فقط حسم بعض الأمور المالية لإتمام الصفقة".

وتابع : " لم نطلب التعاقد مع أي لاعب في الزمالك كما أن الصفقة التبادلية ليست مطروحة في مسألة شراء أسامة جلال".

وأردف قائلًا: "نحن بصدد التعاقد مع لاعبين من فريق النجوم أحدهما في مركز المدافع لتعويض رحيل أسامة جلال والثاني في مركز صانع الألعاب،ي أفضل الاحتفاظ بالأسماء".

واختتم عبد الناصر محمد تصريحاته قائلًا: " سعيد بالفوز على سيراميكا كليوباترا الذيتبر فريقا قويا ويمتلك لاعبين مميزين، إنبي قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز".

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يمتلك 3 عروض من أجل الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن موعد عودة محمد محمود ومتولي للتدريبات

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تطورات مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ حوالي 8 ساعات

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يحسم مصير نجمه المعار

منذ ساعتين و 20 دقيقة

ثورة من لاعبي ريال مدريد ضد زيدان لهذا السبب

منذ أقل من ساعة

بشري سارة في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصدم موسيماني بشأن صفقة الساحر

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 ص

ثورة من لاعبي ريال مدريد ضد زيدان لهذا السبب

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

08:37 م

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

08:30 م

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

08:30 م

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

01:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض