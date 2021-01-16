دلال عبد العزيز: سمير صبري نجم كبير وموسوعة فنية وثقافية شاملة

السبت 16/يناير/2021 - 02:02 ص
بوابة الفجر

قالت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز  ان سمير صبرى نجم كبير ومحترم وراقى جدا ودائم السؤال على النجوم نادية لطفى وسميرة احمد ونادية الجندى ولبنى عبد العزيز وسامية جمال وتحية كاريوكا 
و اضاف دلال بمداخلة هاتفية خلال لقاء الفنان سمير صبرى مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، ان سمير صبرى دائما يدعم اى فنان واى محتاج لمساعدة و يمد يد العون وهو متربى ومن عيلة وفى خصامه ابن ناس . 

واشارت دلال عبد العزيز انه دائم التواجد فى كل المجالات فى الثقافة والتاريخ واى معلومة فنية وهو موسوعة ثقافية وفنية ونحن فخورين بهذا النجم الكبير ، وفى كل عيد ميلاد لاى نجم دائما يتصل بالتهنئة للجميع ، وسمير صبرى ودود ومحب واصيل جدا لجميع الناس وبخاصة الفنانين.

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