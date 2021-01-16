دلال عبد العزيز: سمير صبري نجم كبير وموسوعة فنية وثقافية شاملة





قالت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز ان سمير صبرى نجم كبير ومحترم وراقى جدا ودائم السؤال على النجوم نادية لطفى وسميرة احمد ونادية الجندى ولبنى عبد العزيز وسامية جمال وتحية كاريوكا

و اضاف دلال بمداخلة هاتفية خلال لقاء الفنان سمير صبرى مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، ان سمير صبرى دائما يدعم اى فنان واى محتاج لمساعدة و يمد يد العون وهو متربى ومن عيلة وفى خصامه ابن ناس .



