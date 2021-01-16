يوتيوب يحذف "فينك ياحبيبي" لمحمد منير .. تعرف على التفاصيل





حذفت إدارة موقع الفيديوهات"يوتيوب" منذ قليل أغنية"فينك يا حبيبي" للكينج محمد منير، لعدم أحقية شركة قنوات بطرحها،





حيث يرجع أصل هذه الأغنية لعام ١٩٨٢، للفنان بحر ابو جريشه، وتملك كل حقوقها شركه صوت الدلتا لمالكها حماده إسماعيل، ولكن قامت( شركه قنوات ) المتخصصه في الديچيتال باعاده تسجيل الأغنيه بصوت محمد منير بنفس الكلمات ونفس اللحن دون الرجوع للمالك الاصلي ( شركه صوت الدلتا ) او حتي الرجوع لملحن ومؤلف الاغنيه الاصلية.





كما قامت شركه قنوات بتسويق الأغنيه بصوت منير إلى إحدى شركات المحمول لاستعمالها بشكل دعائي وأيضا دون الرجوع إلى شركه صوت الدلتا المالك الحصري لحقوق الاغنيه مما استدعى أن تلجأ شركة صوت الدلتا إلى اداره ( يوتيوب ) وتقديم كل مايثبت ملكيتها الكامله للاغنيه مما أدى إلى غلق الاغنيه من جهه إداره يوتيوب.