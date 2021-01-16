يوتيوب يحذف "فينك ياحبيبي" لمحمد منير .. تعرف على التفاصيل

السبت 16/يناير/2021 - 12:13 ص
بوابة الفجر
نور طلعت

حذفت إدارة موقع الفيديوهات"يوتيوب" منذ قليل أغنية"فينك يا حبيبي" للكينج محمد منير، لعدم أحقية شركة قنوات بطرحها،

حيث يرجع أصل هذه الأغنية  لعام ١٩٨٢، للفنان بحر ابو جريشه،  وتملك كل حقوقها شركه صوت الدلتا لمالكها حماده إسماعيل، ولكن قامت( شركه قنوات ) المتخصصه في الديچيتال باعاده تسجيل الأغنيه بصوت محمد منير بنفس الكلمات ونفس اللحن دون الرجوع للمالك الاصلي ( شركه صوت الدلتا ) او حتي الرجوع لملحن ومؤلف الاغنيه الاصلية.

كما قامت شركه قنوات بتسويق الأغنيه بصوت منير إلى إحدى شركات المحمول  لاستعمالها بشكل دعائي وأيضا دون الرجوع إلى شركه صوت الدلتا المالك الحصري لحقوق الاغنيه مما استدعى أن تلجأ شركة صوت الدلتا إلى اداره ( يوتيوب ) وتقديم كل مايثبت ملكيتها الكامله للاغنيه مما أدى إلى غلق الاغنيه من جهه إداره يوتيوب.
 
وتقوم حاليا شركه صوت الدلتا باتخاذ كافه الاجراءات القانونيه للحفاظ علي كامل حقوقها ضد الشركات التي تعدت على هذه الحقوق.

أخبار تهمك

ثورة من لاعبي ريال مدريد ضد زيدان لهذا السبب

منذ ساعة و 25 دقيقة

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يمتلك 3 عروض من أجل الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصدم موسيماني بشأن صفقة الساحر

منذ ساعة و 25 دقيقة

شاهد.. والد الطفل ضحية سائق "التوكتوك" بالجيزة يبكي: "كان راجل وسندي"

منذ 40 دقيقة

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 12 ساعة

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل العرض الإماراتي المقدم لـ"حسين الشحات"

منذ 41 دقيقة

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ يوم

بشري سارة في الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نجوم ريال مدريد ينقلبون على زيدان بسبب طريقة اللعب

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 ص

ثورة من لاعبي ريال مدريد ضد زيدان لهذا السبب

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

08:37 م

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

08:30 م

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

08:30 م

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

01:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض